Как пишет Gazeta.ru, Лобо уточнил, что система позволит венесуэльцам приобрести иностранную валюту на сумму не более $500 за квартал и не более $2 тыс. за год. Компании смогут приобретать иностранную валюту не более $400 тыс. за квартал и $1,2 млн за год.
Актуальной в этом случае будет последняя предложенная участниками аукциона ставка.
"Каждый покупатель заплатит ту цену, которую вы ему предложите, а не установленную заранее", — отметил Лобо.
Аукционы будут доступны всем гражданам и компаниям. Предполагается, что аукционы на приобретение иностранной валюты будут двух типов — обычный и экстренный, для ситуаций, когда обменный курс будет сильно колебаться.