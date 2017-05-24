В Венесуэле с 25 мая стартует новая система обмена валюты Dicom, принцип работы которой будет основан на аукционах, сообщает El Nacional со ссылкой на министра экономики страны Рамона Лобо.

Как пишет Gazeta.ru, Лобо уточнил, что система позволит венесуэльцам приобрести иностранную валюту на сумму не более $500 за квартал и не более $2 тыс. за год. Компании смогут приобретать иностранную валюту не более $400 тыс. за квартал и $1,2 млн за год.

Актуальной в этом случае будет последняя предложенная участниками аукциона ставка.

"Каждый покупатель заплатит ту цену, которую вы ему предложите, а не установленную заранее", — отметил Лобо.

Аукционы будут доступны всем гражданам и компаниям. Предполагается, что аукционы на приобретение иностранной валюты будут двух типов — обычный и экстренный, для ситуаций, когда обменный курс будет сильно колебаться.