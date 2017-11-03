В пятницу в первой половине дня в мессенджере WhatsApp произошел сбой. Приложение не отправляло сообщения, звонки также оказались недоступны, сообщили пользователи.

По их словам, WhatsApp работал "так, будто бы в телефоне отсутствует подключение к интернету".

На сбой в работе приложения жаловались пользователи по всему миру. По данным портала downdetector.com, который отслеживает сбои сайтов и приложений, жалобы на недоступность мессенджера поступали из стран Евросоюза, некоторых частей США, а также Индии, Сингапура, Турции, Малайзии.

Приверно в 12:00 по латвийскому времения администрация Whatsapp восстановила работу приложения. Как сообщают пользователи, через мессенджер можно снова отправлять сообщения и совершать звонки.

WhatsApp — популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет. Приложение с октября 2014 года принадлежит компании Facebook Inc.