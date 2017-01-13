"Саке Восточная красавица. Первый штандарт, которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше, чем за неделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей... Сейчас у нас не осталось ни одной бутылки", – рассказал Сумикава.

По его словам, сейчас очередь ожидания на Восточную красавицу составляет два-три месяца.

Визит президента РФ Владимира Путина в Японию состоялся 15-16 декабря 2016 года. В ходе итоговой пресс-конференции Путин сказал, что ему понравилось саке Восточная красавица.