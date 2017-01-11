Такая пошлина "предложена и может быть применена", заявил министр иммиграции Роберт Гудвил.

Великобритания уже установила такую пошлину для гастарбайтеров из стран, не входящих в ЕС, и эти правила вступят в силу в апреле.

В настоящее время граждане ЕС имеют право жить и работать в Великобритании. Предполагается, что эта свобода перемещения перестанет действовать после выхода страны из ЕС. Возможно, будет принята программа, которая позволит принимать сельскохозяйственных рабочих для сезонных работ.