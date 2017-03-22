По словам замминистра, регулирующие и правоохранительные органы серьезно относятся к прозвучавшим обвинениям и изучат, является ли опубликованная газетой The Guardian информация, касающаяся прохождения через британские банки сотен миллионов долларов "грязных" денег из России, основанием для дальнейшего расследования.

"Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги", - сказал он.

Кирби был вызван в Палату общин после публикации в Guardian статьи, в которой утверждается, что через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. В интервью Guardian глава Национального криминального агентства (National Crime Agency, NCA) Дэвид Литтл сказал, что у него вызывают озабоченность приходящие в Великобританию из России деньги, так как "мы не знаем, откуда они идут". "Для установления этого у нас нет достаточного сотрудничества (с российской стороной)", - сказал он.

Согласно документам, которые изучили журналисты британского издания, в рамках схемы из России было выведено в 2010-2014 годах почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд. Крупнейшим "транзитным пунктом" в этой схеме среди британских банков был HSBC, следует из публикации издания: через кредитную организацию, в первую очередь через ее отделение в Гонконге, прошло $545 млн. Через RBS прошло $113 млн, через Coutts - около $33 млн.

Всего в изучении схем "всемирной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над подготовкой "панамских досье", раскрывших причастность многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и других лиц к использованию офшорных схем.