Вьетнам вышел на первое место в мире по показателю увеличения числа богачей среди местного населения, передает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой группы Knight Frank, посвященное росту благосостояния населения в мире.

По данным, собранным исследователями, с 2010-го по 2016 год количество сверхбогатых людей во Вьетнаме выросло на 320%. По этому показателю Вьетнам в процентном отношении уже обогнал Индию и Китай, которые в те же самые годы продемонстрировали рост числа богачей на 290 и 281% соответственно.

Knight Frank берет за основу своего исследования категорию лиц с очень крупным капиталом (UHNWI, Ultra High Net Worth Individuals) - это прослойка наиболее богатых и при этом экономически активных частных лиц планеты.

Для попадания в списки UHNWI следует располагать свободными оборотными финансовыми средствами в размере минимум 30 млн долларов, не считая движимое или недвижимое имущество. К числу таких во Вьетнаме Knight Frank относит в настоящий момент 200 человек, прогнозируя, что за 10 лет число супербогачей здесь увеличится еще на 170% и достигнет отметки в 540 человек.

При этом "простых миллионеров", располагающих активами, которые не дотягивают до рейтинга UHNWIво Вьетнаме, по оценкам консалтинговой группы, насчитывается около 14,5 тысяч, а к 2026 году их число превысит 38 тысяч человек.

Среднегодовой доход на душу населения в стране составляет приблизительно 2000 долларов, но за последние три десятилетия там сформировался класс богатых "новых вьетнамцев".

Чаще всего в число состоятельных вьетнамцев попадают те, чей бизнес связан с фондовым рынком, производством и переработкой морепродуктов, а также со строительством и недвижимостью.