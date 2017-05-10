Как сообщает GreekReporter, роскошная вилла имеет частный доступ к Саронического морю. Площадь дома составляет около 570 кв. метров, два полностью меблированных сьюта, семь спален и 7 санузлов, две кухни, террасу с беседкой на берегу и целых три частных пляжа. Кроме того, виллу окружает ландшафтный двор с видом на море общей площадью более 18 тысяч кв. метров.

По данным аналитиков, после несколько лет обвала цен дома в Греции почти перестали дешеветь: в 2016 году цены на дома и квартиры в городах снизились всего на 0,46%. Это стало самым низким показателем с 2009 года. А с учетом инфляции стоимость жилья даже подросла на 0,03%.

Как известно с пикового для рынка 2008 года жилая недвижимость Греции потеряла в цене 45,2%. Несмотря на небольшие улучшения на рынке недвижимости, покупательская активность в стране пока остается невысокой.