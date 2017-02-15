"Это не просто модель, – заявил аль-Тайер, – мы уже провели испытания дрона в небе".

Планируется использовать аппараты EHang 184 – электрические дроны китайской фирмы, которые впервые были показаны публике на выставке CES 2016 и прошлым летом прошли испытания в Лас-Вегасе. Дрон массой 225 кг вмещает в себя одного пассажира весом до 100 кг и небольшой чемодан.

На одном заряде EHang 184 может пролететь до 50 км, развивая при этом скорость до 160 км/ч.

В рамках планируемой службы такси в Дубае управлять дронами и контролировать их передвижение будут из "удаленного командного центра". Полеты будут выполняться в пределах области 40-50 км с крейсерской скоростью около 100 км/ч.

Подробностей проекта пока известно немного, не считая рекламного видео и заявления Агентства дорожной и транспортной инфраструктуры, полученного AP. В нем также говорится, что аппарат "прошел проверку Управления гражданской авиации Дубая с использованием мобильного 4G-интернета".