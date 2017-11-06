Как сообщил агентству LETA член правления ВЛ-ТБ/ДННЛ Роберт Зиле, представители партии обсудили этот вопрос с своими министрами в правительстве - министром юстиции Дзинтарсом Расначсем и министром культуры Даце Мелбарде. ВЛ-ТБ/ДННЛ не разделяет мнение министра экономики Арвила Ашераденса ("Единство") об объединении LMT и Lattelecom и не слышало ни одного аргумента в его пользу, подчеркнул Зиле.

Как сообщалось, скандинавская телекоммуникационная компания Telia Company (Telia) предупредила правительство Латвии о том, что может продать свои доли LMT и Lattelecom, если они не будут объединены.

Предприятиям группы Telia - Sonera Holding и Telia Company - принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице госкомпании Latvijas Radio un televizijas centrs и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании Lattelecom, контролируемой совместно Telia и государством.

Предприятию группы Telia - Bridge Communications - принадлежит 51% долей капитала "Lattelecom", а государству в лице АП - 49%.

В ноябре 2015 года Telia выступила с предложением объединить LMT и Lattelecom, но в апреле прошлого года правительство постановило, что пока компании, как и прежде, будут работать по отдельности. Кабинет министров также решил привлечь независимых международных консультантов KPMG Baltics, чтобы оценить все аспекты дальнейшего развития компаний. KPMG Baltics предложила создать интегрированную компанию, в которой Telia и государству на основе договора акционеров принадлежало бы равное количество акций - 30-40%, а еще 30% акций через биржу могли бы приобрести частные акционеры и пенсионные фонды.