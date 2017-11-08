Как передает Коммерсант.ru, по словам собеседников издания, ранее были задержаны более 60 принцев, чиновников и других влиятельных людей. Кроме того, Центральный банк Саудовской Аравии заморозил банковые счета фигурантов дел о коррупции. Газета также сообщает, что большая часть средств, которые планируется конфисковать, находятся за рубежом, из-за чего процесс их изъятия может осложниться. Источники издания рассказали, что конфискованные средства будут направлены на сокращению бюджетного дефицита.

О задержании в Саудовской Аравии принцев, министров, а также бывших чиновников стало известно 5 ноября. В число предъявленных им обвинений входят: отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата. Санкционировал аресты высший комитет по борьбе с коррупцией, который создал король Сальман, а возглавил кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Это самая масштабная антикоррупционная кампания в новейшей истории Саудовской Аравии. Например, уже арестованы министр экономики Адель Факих и принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, компания которого владеет крупными долями в Apple, Twitter и Citigroup.