Внук Брежнева подал в суд за использование изображения деда в рекламе

Foto: AFP/Scanpix Андрей Брежнев, внук бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева, подал в России в Октябрьский районный суд Новосибирска иск с требованием возместить моральный ущерб с фирмы "Тайм Презентс" за использование изображения деда в рекламе, передает RNS "В Октябрьский районный суд города Новосибирска поступило гражданское дело, переданное по подсудности из Железнодорожного районного суда г. Новосибирска, по иску Брежнева Андрея Юрьевича (внук Брежнева Леонида Ильича бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС) к ООО "Тайм Презентс" о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях", — следует из сообщения пресс-службы суда. Предварительное судебное заседание по гражданскому делу состоится 13 ноября, сумма иска не уточняется. "Тайм Презентс" занимается продажей сувениров и подарков.

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