Как следует из сообщения Volvo, подписчики программы смогут заказать автомобиль онлайн, а затем забрать его и сразу сесть за руль, не беспокоясь о страховке, налогах и прочих деталях, которые обычно сопровождают покупку машины. Через два года клиенты смогут получить новый автомобиль.

За услугу Volvo собирается взимать ежемесячную плату. Размер сбора производитель в сообщении не раскрыл. VC.ru со ссылкой на представителей Volvo пишет, что речь идет о 6699 шведских крон (около $840). Программа создана для покупателей нового компактного кроссовера XC40. Его стоимость начинается от $33 200 в зависимости от комплектации.

В зависимости от региона Volvo планирует предоставлять подписчикам и другие услуги. Например, по заправке, мойке и сервисному обслуживанию машины. В каких странах будут доступны эти функции, в сообщении не уточняется. Кроме того, владельцам Volvo XC40 первыми получат доступ к технологии цифрового ключа. Это позволит им делить автомобиль с родными и друзьями, сообщила компания.