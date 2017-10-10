Такие детали применяются также в тяжелых ракетах-носителях H-2A, используемых для запуска спутников, передает во вторник информационное агентство Kyodo. Несколько часов назад с помощью такой ракеты был успешно выведен на орбиту четвертый аппарат группировки "Митибики", призванной обеспечить Японии собственную систему космического позиционирования.

Японское правительство уже дало указание автомобилестроительным компаниям срочно провести проверку безопасности алюминиевых деталей производства Kobe Steel. Пока какие-либо проблемы не выявлены. Корпорация Mitsubishi Heavy Industries, производящая ракеты H-2A, объявила сегодня, что считает безопасной используемую продукцию Kobe Steel.

Эта компания, как выяснилось, подделывала данные о характеристиках многочисленных деталей и компонентов, изготовленных из алюминия и меди. Они поставлялись примерно 200 промышленным корпорациям, включая такие гиганты, как Toyota Motor. Если в продукции Kobe Steel будут обнаружены изъяны с точки зрения обеспечения безопасности, это может привести к крупномасштабному отзыву на переделку автомобилей, локомотивов и даже самолетов.