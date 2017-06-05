"Всемирный банк прогнозирует повышение темпов роста мировой экономики в 2017 году до 2,7% по мере возобновления роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, относящихся к экспортерам сырьевых товаров, благодаря оживлению промышленного производства и торговли, росту уверенности участников рынка и стабилизации цен на сырье", — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что рост экономики в семи крупнейших странах с формирующимся рынком ускорится.

"Восстановление экономической активности в этих странах должно оказать существенное позитивное воздействие на экономический рост в других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, а также во всем мире", — считают в ВБ.

Аналитики Всемирного банка отмечают, что "эти перспективы омрачаются серьезными факторами риска".

"Новые торговые ограничения могут обратить вспять долгожданное восстановление объемов мировой торговли. Хроническая политическая неопределенность может подорвать доверие и ограничить инвестиции. На фоне исключительно низкой волатильности финансовых рынков внезапная переоценка рынком политических рисков или темпов оздоровления кредитно-денежной политики в развитых странах может привести к финансовым потрясениям", — говорится в пресс-релизе.