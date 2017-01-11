Ожидается, что по итогам 2017 года мировая экономика вырастет на 2,7% (в июне 2016 года прогноз составлял плюс 2,8%), а в 2018 году — на 2,9% (в июне 2016 года ожидалось плюс 3%). В 2019 году Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 2,9%.

По оценкам экономистов ВБ, темпы роста мировой экономики замедлились до минимума со времен мирового финансового кризиса — 2,3%. "Быстрый рост курса доллара США и рост доходности американских облигаций привели к ухудшению условий кредитования для развивающихся экономик, и в некоторых случаях вызвали существенный отток капитала. В 2017 году рост мирового ВВП должен ускориться до 2,7%", — считают экономисты Всемирного банка.