"Сегодняшнее решение подтверждает, что меры, принимаемые Россией против ЕС, имеют мало общего с какими-либо реальными или санитарными рисками. Продукция ЕС из незараженных районов является безопасной", — говорится в заявлении Европейской комиссии по итогам постановления.

В Брюсселе призвали Москву отказаться от "неоправданных мер" и отметили, что поставки большинства продуктов в Россию все равно остаются невозможными из-за действующего с 2014 года в отношении Евросоюза и ряда других государств продовольственного эмбарго.

В сентябре прошлого года Россия подала апелляцию на решение ВТО по ограничению импорта в Россию свиней и свинины из ЕС. Россельхознадзор с 30 января 2014 года на фоне вспышек АЧС в Литве и Польше запретил поставки в Россию свиноводческой продукции из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии.

27 июня 2014 года Россельхознадзор запретил поставки из Латвии в Россию готовой свиноводческой продукции в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

В апреле того же года Брюссель инициировал судебную тяжбу с Москвой в ВТО. В августе 2016-го панель арбитров организации поддержала Евросоюз в этом споре, признав ограничения дискриминационными. В ответ российские власти заявили, что данное решение ВТО является политическим, и подали апелляцию.

В 2013 году объем экспорта свинины из ЕС в Россию достигал 1,4 миллиарда евро.