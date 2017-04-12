Всемирная торговая организация сообщила о росте мировой торговли в 2016 году на 1,3% и оценила его как очень слабый. Рост мирового ВВП в 2016 году ускорился до 2,7% против 2,3% годом ранее, сообщает RNS со ссылкой на ВТО.

"В 2016 году слабый рост торговли на 1,3% был отчасти обусловлен циклическими факторами, поскольку экономическая активность замедлилась по всем направлениям, но он также отразил глубокие структурные изменения в соотношении между объемом торговли и производства. В прошлом году наиболее интенсивные с точки зрения торговли компоненты глобального спроса были особенно слабыми, так как в США расходы на инвестиции резко упали, и поскольку Китай продолжал балансировать свою экономику, уходя от инвестиций к потреблению, снижая спрос на импорт", — говорится в сообщении ВТО.

ВТО ожидает роста мировой торговли на 2,4% в 2017 году, однако в связи с высоким уровнем неопределенности ВТО считает возможным рост в промежутке от 1,8 до 3,6%. В 2018 году ВТО прогнозирует рост на уровне 2,1–4%.

В сентябре ВТО прогнозировала замедление темпов роста мировой экономики до 1,7%.