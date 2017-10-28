"Удаление сообщения у всех позволяет вам удалить конкретные сообщения, которые вы послали в индивидуальный или групповой чат. Данная опция очень удобна, если вы отправили сообщение не в тот чат, или отправленное сообщение содержит ошибку", — поясняется на сайте мессенджера.

Вместо удаленного сообщения пользователи будут видеть надпись "Данное сообщение удалено". Функция доступна только в течение семи минут после отправления сообщения. Позже удалить его у всех участников переписки уже не получится.

Для того, чтобы удалить свое сообщение у других пользователей, необходимо открыть чат WhatsApp. А затем нажать на выбранное для удаления сообщение. После чего нужно нажать кнопку "удалить у всех".

"Если вы или получатель не используете последнюю версию приложения WhatsApp для Android, iPhone или Windows Phone, данная функция не будет работать", — поясняют в WhatsApp.

Ранее пользователи приложения могли удалять сообщения только из своего чата. Остальные участники переписки могли видеть отправленное сообщение даже после удаления.