Тестирование инструментов для бизнеса проводится с несколькими компаниями из стартап-инкубатора Y Combinator. Испытания пока находятся на ранних стадиях, рассказал Reuters Амер Ильяс, сооснователь стартапа Cowlar Inc, который участвует в тестировании. Компания производит "умные" ошейники для отслеживания физического состояния коров. Cowlar хочет использовать WhatsApp для отправки уведомлений с ошейников напрямую фермерам.

"Это потрясающая возможность, поскольку большинство фермеров на крупных молочных рынках — в Индии, Бразилии и Пакистане — используют WhatsApp", — пояснил Ильяс.

По данным Reuters, в качестве одного из источников дохода WhatsApp рассматривает взимание платы с компаний, которые хотят работать с клиентами через мессенджер. Команда сервиса также проводит опрос среди пользователей, спрашивая, обращаются ли они к компаниям через WhatsApp и получают ли спам от них.

Президент Y Combinator Сэм Альтман сказал Reuters, что он не знает о тестировании WhatsApp новых инструментов на стартапах акселератора. Представители WhatsApp отказались комментировать информацию о планах по запуску продуктов для бизнеса.

Тестирование инструментов для бизнеса говорит о том, что WhatsApp всерьёз задумалась о монетизации мессенджера и получении прибыли, пишет Reuters. До 2016 года компания зарабатывала на плате за использование приложения. Пользователи могли пользоваться приложением первый год бесплатно, после чего компания просила их заплатить $0,99 за подписку на следующий год.

В 2014 году WhatsApp был приобретён компанией Facebook за $19 млрд. За эти три года сервис с аудиторией более 1 млрд пользователей так и не разработал бизнес-модель, указывает Reuters.