Gunvor Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, выяснял у конкурентов возможность продажи. Об этом узнала газета The Wall Street Journal от двух источников, знакомых с ситуацией. Gunvor обсуждал возможную продажу всей компании как минимум с двумя конкурентами.

В то же время, отмечает издание, непонятно, на какой стадии находятся эти разговоры.

Основной владелец Gunvor Торбьорн Торнквист заявил, что у компании нет планов продажи "сейчас". "Я ожидаю, что останусь основным владельцем компании в обозримом будущем", - заявил он газете.

Ранее другие компании предпринимали несколько попыток купить всего трейдера или долю в нем, напоминает издание. В настоящее время Торнквисту принадлежит 60% в Gunvor. В начале 2014 года он выкупил долю своего партнера Геннадия Тимченко и стал владельцем 78% Gunvor. Затем он продал часть своей доли сотрудникам компании.

Тимченко продал свою 43-процентную долю в Gunvor Турбьорну Торнквисту за день до того, как были объявлены санкции США в марте прошлого года, что позволило компании продолжить коммерческую деятельность.

Позиции Gunvor пошатнулись в 2014 году, когда США ввели связанные с Украиной санкции против его российского сооснователя и совладельца Тимченко. По мнению президента России Владимира Путина, Запад пытается "уконтрапупить" Тимченко за дружбу с ним.

Летом 2015 же года Gunvor продал контрольный пакет акций в своем когда-то высоко ценимом российском нефтеналивном терминале на берегу Балтийского моря. Долю Gunvor в Усть-Луге приобрел Андрей Бокарев, российский миллиардер, бизнес-интересы которого охватывают угольную промышленность и железные дороги.

Осенью того же года Gunvor сообщил о намерении продать все активы в России и уйти на новые рынки.