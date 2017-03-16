По данным издания, предложения по совместному развитию туризма будут включать организацию круизов, включающих посещение природного парка Сирэтоко на северо-востоке самого северного японского острова Хоккайдо и островов южных Курил. Развитие этого направления предполагает строительство комфортабельных гостиниц и туристической инфраструктуры, передает РИА "Новости".

Также Япония предложит создание предприятий по выращиванию гребешков и морских ежей в акватории южных Курил. Отдельным направлением должно стать рыболовство. Проект по совместной деятельности в области здравоохранения предполагает создание платформы для дистанционного обследования и диагностики японскими врачами жителей южных Курил по интернету.

Первые официальные переговоры по вопросу о совместной экономической деятельности на южных Курилах пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы в ближайшую субботу, 18 марта. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре прошлого года.

Москва и Токио продолжают обсуждение возможности заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривает Токио.