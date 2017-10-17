По словам 74-летнего мужчины, который был владельцем ресторана в префектуре Аомори, созданию напитка помог случай, произошедший 30 лет назад. Симотаи готовил кусок мяса с чесноком, а затем добавил к обжаренным частям растения горячую воду. Попробовав получившуюся смесь, он удивился ее вкусу, напоминающему горький кофе.

Выйдя на пенсию, мужчина продолжал работать над будущим напитком, пытаясь найти оптимальный способ приготовления "чесночного" кофе. В ходе экспериментов он пришел к выводу, что для обжаривания луковиц подходит электрическая печь. Согласно окончательному рецепту, после тепловой обработки чеснок охлаждается и растирается для получения сока.

Хотя у напитка имеется соответствующий привкус, он, по мнению кулинара, не вызывает неприятный запах изо рта, подходит для беременных женщин и тех, кто избегает употребления кофеина. Продажи "чесночного" кофе начались в соседней префектуре Ивате.