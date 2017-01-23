В процентном значении на эту дату этот уровень - самый низкий на текущее десятилетие (также только за этот период времени доступны данные GIE). В абсолютном значении (49,5 млрд куб. м активного газа) объем запасов в ПХГ минимален за последние три года.

В Германии (на главном газовом рынке Европы) уровень запасов также соответствует общему тренду - 48,97% и 11,274 млрд куб. м активного газа.

Усиленный расход газа из хранилищ усиливает значимость поставок газа извне на европейский рынок. Кроме того, он создает дополнительный спрос на лето - сезон закачки газа в ПХГ, когда истраченные за зиму запасы будут восстанавливаться.

Все это оказывает поддержку ценам: в пятницу на британской площадке NBP котировки взлетели до $244 за тыс. куб. м (на фоне растущих проблем на главном хранилище страны Rough), на европейских хабах цены подросли до $226-230. Цена январских контрактов "Газпрома" , по данным ФАС, составляет менее $200.