Мюллер возглавил автоконцерн в сентябре 2015 года после отставки Мартина Винтеркорна.

Доход главы бренда Volkswagen Герберта Дисса снизился в 2016 году в 1,8 раза — до €3,9 млн.

Самую большую сумму — €10,76 млн — получила бывший руководитель по корпоративному контролю Кристина Хоманн-Деннхардт. Она была включена в совет директоров 1 января 2016 года и покинула пост 31 января 2017 года, после мирового соглашения с американскими властями, по которому VW обязался выплатить штраф на $4,3 млрд в рамках "дизельного скандала".