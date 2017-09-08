Как следует из иска, жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова в конце августа взяла заем в пять тысяч рублей. Причиной получения кредита стала статья, размещенная на сайте организации. В материале говорится, что специалисты после исследования пришли к выводу, что "в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма". "Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма", — указала женщина.

Панферова исполнила все обязательства по договору, но считает, что обязательства кредитной организации выполнены не в полном объеме. "Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье", — поясняет она в иске.

Женщина просит взыскать с финансовой организации 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек (14 537 евро) в качестве компенсации морального вреда. "Иск с такими сторонами к нам поступил. Какое-либо процессуальное решение по нему еще не принято", — сказали в Савеловском суде Москвы.