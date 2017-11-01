Как передает Republic.ru, активисты опросили 204 семьи. У них не оказалось всех десяти стандартных условий для жизни. Среди них: разделенный туалет, разделенная кухня, окна и хорошая вентиляция воздуха, кондиционер, отсутствие протечки воды из стен и потолка, приемлемые условия аренды жилого помещения.

Как показали результаты опроса, стоимость аренды разделенного жилого помещения превышает уровень инфляции. Цена на коммунальные услуги в среднем выше, чем по государственным тарифам.

Согласно статистике, около 200 тысяч человек живут в разделенных квартирах. Из них 65% семей занимают площадь от семи до 13 метров.

Такие места для жилья можно встретить в незаконных пристройках, которые появляются на крышах домов. Некоторые живут в комнатах без окон, которые раньше были, например, частью одной большой спальни.

В Гонконге также широко известны "дома-гробы" – комнаты, ширина которых примерно 60 сантиметров, а длина – 170 сантиметров. Как правило, там живут наркоманы, люди, у которых есть проблемы с законом, и те, у кого просто не хватает денег на условия получше.

В Гонконге самое дорогое жилье в мире. К примеру, за стоимость гонконгской квартиры в 40 метров можно купить люксовые апартаменты в Ванкувере, трехкомнатную квартиру в Нью-Йорке или даже небольшой итальянский замок.