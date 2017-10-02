Для этого потребуется разрешение Европейского центробанка (ЕЦБ), так как Luminor Bank будет системным банком под надзором ЕЦБ.

Председатель совета банка Нил Мелнгайлис сказал, что от конкурентов Luminor Bank будет отличаться масштабами бизнеса и местным принятием решений. Это позволит банку быстрее реагировать на нужды клиентов. Целевой рынок банка - жители стран Балтии, местные и международные предприятия.

Представители банка заявили, что объединенный банк Nordea и DNB - Luminor Bank, который начал работу 1 октября, - это новый, независимый банк и поставщик финансовых услуг в Балтии с независимым управлением и возможностями сотрудничества с материнскими предприятиями.

Объединение позволит Luminor Bank стать третьим крупнейшим предприятием в банковской отрасли в Балтии с 16% долей на рынке и 23% в кредитовании. Общий объем выданных банком кредитом составит примерно 12 млрд евро, объем вкладов - 9 млрд евро, сообщили представители банка.