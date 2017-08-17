Принадлежащее государству финансовое учреждение развития Altum осенью планирует выпустить облигации в размере до 30 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

"Сейчас ведется подготовительная работа, чтобы осенью эмитировать акции на балтийском рынке облигаций. Мы усматриваем в этом возможность диверсифицировать наши источники финансирования и установить устойчивые отношения с инвесторами, поэтому в сентябре подали проспект на утверждение в Комиссию рынка финансов и капитала", - сказал председатель правления Altum Рейнис Берзиньш.

Он отметил, что рейтинг Baa1, присвоенный учреждению в июне международной компанией кредитных рейтингов "Moody's", - один из самых высоких рейтингов в Латвии и указывает на стабильную ситуацию в Altum и ясное видение развития.

Altum - общество с государственным капиталом, которое при помощи финансовых инструментов государственной поддержки оказывает поддержку определенным целевым группам в виде финансовых инструментов (ссуды, гарантии, вложения в фонды венчурного капитала и др.) в рамках конкретных программ, дополняя эту деятельность нефинансовой поддержкой (консультации, менторство), а также выполняет другие делегированные государством функции.