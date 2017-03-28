Для Эстонии инфляция в 2017 году прогнозируется в размере 3%, в 2018 году - 2,4%, для Литвы - соответственно 3,4% и 3%.

Базовый сценарий, составленный аналитиками Nordea, предусматривает средний рост зарплат в Латвии в этом году на 5%, в Эстонии - на 5,5%, в Литве - на 6%. В 2018 году средний прирост зарплат в Латвии и Литве прогнозируется в размере 5%, в Эстонии - 5,6%.

Главный экономист банка банка Nordea в странах Балтии Жигимантас Маурицас указывает, что нельзя исключать возможность и намного более быстрого роста инфляции и зарплат в странах Балтии, чем предусмотрено базовым сценарием, и существует риск того, что страны Балтии могут опять войти в зарплатно-ценовую спираль, как это было до экономического кризиса в 2007 году. Резкий рост инфляции и зарплат в краткосрочной перспективе может способствовать потреблению, но в долгосрочной перспективе такое развитие не было бы положительным, так как страны Балтии могут утратить конкурентоспособность. Страны Балтии и сейчас уже относительно дороже других стран Центральной и Восточной Европы, например, Польши и Чехии. Балтийские страны больше не смогут быть странами низких расходов, поясняет он.

Аналитики банка Nordea прогнозируют рост латвийской экономики в этом году в размере 3%, в следующем году - 2,8%. Рост литовской экономики, по их прогнозам, составит соответственно 3% и 2,8%, эстонской - 2,5% и 2,9%.