Банковский журнал The Banker британской деловой газеты Financial Times признал лучшим министром финансов прошлого года в Европе Дану Рейзниеце-Озолу.

"В контексте целей фискальной консолидации и развития у госпожи Рейзниеце-Озолы не только твердая позиция по фискальным вопросам - она вносит свой вклад в позитивные результаты латвийской экономики амбициозной программой структурных реформ", - пишет журнал.

Подчеркивается, что долг Латвии составляет лишь 36% от ВВП, что является одним из самых низких показателей в ЕС, а государственный бюджет почти сбалансирован - в этом году дефицит составит 1,1% от ВВП, в будущем году - 0,7%.

"Сила Латвии в том, что мы сумели сохранить свою фискальную позицию после жестких мер экономии сразу после кризиса", - сказала в интервью журналу Рейзниеце-Озола.

The Banker отмечает, что должность министра финансов она занимает лишь с февраля 2016 года, но ранее влияла на политику страны как министр экономики.

В прошлом году Латвия присоединилась к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с которой и в сотрудничестве со Всемирным банком планируется разработать новую среднесрочную налоговую стратегию.

"Мы пытаемся придумать, какова наилучшая налоговая стратегия для Латвии, установив три цели: увеличение доходов, сокращение неравенства и обеспечение конкурентоспособности предпринимательства", - сказала министр в интервью журналу. Она считает, что реформы позволят Латвии увеличить налоговые поступления до трети от ВВП.

В прошлом году The Banker признал лучшим министром финансов в Европе главу Минфина Словении Душана Мрамора.