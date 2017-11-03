На такой шаг банк пошел, чтобы достичь уровня инфляции 2%. В течение двух последующих лет Банк Англии вновь будет вынужден поднять базовую ставку, сказано в заявлении регулятора.

Решение выйти из Евросоюза сказалось на экономической ситуации в Великобритании, признали власти:

"Неопределенность, связанная с Brexit, влияет на внутреннюю активность. Она замедлилась несмотря на то, что глобальный рост ускорился".

Ожидается, что в следующие три года экономика королевства будет расти на 1,7% ежегодно, что значительно ниже среднего показателя 2,5%, который наблюдался после Второй Мировой Войны, отмечает FT.

Последнее повышение произошло в сентябре 2007 года. Тогда ключевую ставку подняли до 5,75% годовых. Вплоть до марта 2009 года банк понижал ставку и остановился на отметке 0,5%. Ставку вновь снизили летом 2016 года, тогда она составила 0,25%.