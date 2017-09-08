Банк Латвии повысил прогноз прироста ВВП на этот год с 3,3% до 4,2%, сообщил журналистам в пятницу президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

Центробанк также повысил прогноз прироста ВВП на 2018 год с 3,4% до 3,8%.

"После крайне слабого развития в 2016 году в этом году народное хозяйство демонстрирует очень стремительные темпы роста", - сказал Римшевич.

Главным фактором, способствующим быстрому росту экономики, является восстановление внешних рынков и связанное с этим развитие обрабатывающей промышленности. Вторым важным фактором, стимулирующим рост экономики, является рост активности в сфере частных инвестиций и освоении европейских фондов, тогда как раньше это было одним из факторов, задерживающим развитие. Кроме того, росту ВВП способствует рост расходов в госсекторе на повышение оплаты труда и покупку услуг.

"Учитывая более стремительное развитие в первом полугодии, дальнейший рост в строительной отрасли, сокращение безработицы и рост частного потребления благодаря повышению зарплат, а также благоприятную ситуацию на внешних рынках, Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП, который в 2017 году, согласно невыровненным данным, может составить 4,2%, а в 2018 году - 3,8%", - сказал Римшевич.

По данным ЦСУ, в первом полугодии 2017 года ВВП по невыровненным данным вырос на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.