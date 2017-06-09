Совет Банка Латвии повысил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на 2017 год.

По невыровненным данным, ВВП Латвии в 2017 году вырастет на 3,3%. Согласно предыдущему прогнозу центробанка, прирост ВВП в этом году составил бы 3%.

На 2018 год Банк Латвии прогнозирует прирост ВВП в размере 3,4%, сообщил на сегодняшней пресс-конференции президент центробанка Илмар Римшевич.

Он отметил, что в конце 2016 года - начале этого года рост латвийской экономики ускорился, и прирост ВВП в первом квартале достиг 4%, что является самым высоким показателем за последние годы. Это обусловлено ситуацией в обрабатывающей промышленности и энергетике, а начиная с 2017 года - также в строительстве, торговле и транспорте.

Ряд факторов позволяет центробанку прогнозировать дальнейшее сохранение устойчивого роста. Внешняя экономическая среда постепенно улучшается, данные латвийской обрабатывающей промышленности и внешней торговли тоже указывают на стабилизацию внешнего спроса. В дополнение к этому медленно продолжает возобновляться кредитование, на рынке труда наблюдаются признаки дальнейшего улучшения - снижается безработица, сохраняется устойчивый рост зарплат.