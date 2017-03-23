Совет Банка Латвии в четверг, 23 марта, повысил прогноз об инфляции на 2017 год после того, как были заслушаны отчеты специалистов по макроэкономическому анализу и прогнозированию.

"Тенденции на мировых рынках продовольствия и повышение цен на нефть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствуют о том, что инфляция в этом году увеличится больше, чем прогнозировалось", - отмечают в БЛ.

Одновременно с повышением цен на мировых рынках продовольствия существенно повысились розничные цены на продукты питания в Латвии. На это повышение повлияли многие факторы, в том числе рост мировых цен на молоко, мясо и сахар, а в последнее время - тенденция к подорожанию зерновых. В Латвии на ситуацию влияет повышение спроса на молоко, из которого местные закупочные цены на молоко выросли сильнее, чем мировые.

Из-за либерализации рынка цена природного газа в этом году может вырасти немного больше прогнозировавшейся, считает Банк Латвии.

Как сообщалось, в феврале 2017 года месячная инфляция в Латвии составила 0,4%, годовая - 3,3%, среднегодовая - 0,7%.