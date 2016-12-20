С одной стороны, действующие трансгранично банковские группы поддерживают интеграцию и развитие экономики в регионе и улучшают эффективность банковского сектора. С другой стороны, в связи с трансграничными банковскими группами растет риск, что возникшая в банковском секторе одной страны проблема может сказаться на финансовой стабильности и других стран, сообщил Банк Эстонии.

По сообщению Банка Эстонии, эффективное сотрудничество между центробанками повышает финансовую стабильность в Скандинавии и Балтийских странах.

Новый договор о сотрудничестве заменил договор о сотрудничестве в управлении финансовыми кризисами, заключенный в 2003 году центробанками Скандинавии, а в 2006 году — между центробанками Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции.