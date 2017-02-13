В понедельник, 13 февраля, после продолжавшегося все выходные процесса переноса данных, банк SEB начинает работу в новой системе ИТ и обслуживания клиентов и запускает новый интернет-банк.

Банк SEB продолжает анализировать скорость работы новой системы. Кроме того, в ближайшие недели клиентов продолжат знакомить с изменениями, которые вступили в силу с введением новой системы.

В минувшие выходные работники Центра клиентов предоставили более 2000 телефонных консультаций – звонившие оперативно получали ответы на все свои вопросы.

Уже с позднего вечера воскресенья клиенты могли подключиться к новому интернет-банку и к настоящему моменту с новым интернет-банком познакомились уже более 4500 тысяч человек.

На этой неделе более 60 сотрудников разных отделов банка SEB объединятся в мобильную команду, чтобы оперативно реагировать на вопросы клиентов и помогать в ежедневной работе как сотрудникам филиалов, так и сотрудникам Центра клиентов.

В случае вопросов, связанных с новым интернет-банком или другими изменениями в услугах, просим клиентов обращаться по информационному телефону банка SEB +37126668777, а также по Skype (SEB_Latvija), которые доступны круглосуточно или писать на info@seb.lv.