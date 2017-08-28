В Латвии появятся мгновенные межбанковские денежные переводы. Перечисление можно будет выполнить, указав только номер мобильного телефона получателя.

Банк Латвии создал систему, позволяющую коммерческим банкам предлагать своим клиентам мгновенные платежи - возможность перечисления денег со счета в одном банке на счет в другом банке в течение нескольких секунд как в рабочие, так и в выходные дни и в любое время суток. Клиенты банков, частые и юридические лица, смогут воспользоваться услугой, когда к созданной Банком Латвии или связанной с ней Европейской системой быстрых платежей (EBA Clearing RT1).

Это существенно улучшит сервис для клиентов, потому что ранее платежи между банками в Европе занимали несколько часов и были возможны только по рабочим дням.

К созданной Банком Латвии системе мгновенных платежей уже присоединился банк Citadele banka.

Ожидается, что обычные клиенты смогут активно пользоваться мгновенными платежами в масштабах всей Европы с ноября 2017 года, когда услугу начнут обеспечивать многие латвийские и европейские банки. В по возможности кратчайшие сроки эту услуги начнут предлагать действующие в Латвии Swedbank и SEB banka.

Лимит платежа составит 15 тыс. евро, однако банки сами могут устанавливать и меньший лимит. Скорость выполнения платежа - 10-20 секунд. Если в соответствующей базе данных имеется номер мобильного телефона получателя, то отправить ему деньги можно будет, указав только номер телефона.