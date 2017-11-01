На фоне развития цифровых услуг в последние годы стремительно сокращается число филиалов и расчетных групп банков, оптимизируются и банкоматы, об этом пишет газета Dienas Bizness.

Правда, пока некоторые услуги без физического присутствия клиента и банковского консультанта получить невозможно, но в будущем с введением специальных инструментов идентификации ситуация может измениться.

За год количество мест обслуживания клиентов уменьшилось на 9% - до 265, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков. Количество банкоматов уменьшилось на 4% - до 1018.

Представители банков отмечают, что в будущем эта тенденция продолжится, но не только за счет уменьшения. Места обслуживания клиентов трансформируются, превращаясь в консультационные центры, а вот выдачей и приемом наличных филиалы больше не занимаются. Банкоматы модернизируются, и банки подыскивают для их размещения места с большим потоком людей.