"С учетом того, что в обращение поступили высококлассные поддельные банкноты достоинством 500 евро, банкоматы SEB banka больше не принимают такие купюры", - сообщил руководитель внешних коммуникаций SEB banka Мартиньша Панке.

Он отметил, что клиенты, которые хотят внести на счет средства, используя именно банкноты номиналом в 500 евро, могут сделать это в филиалах SEB banka, где предлагают операции с наличными деньгами. За внесение средств на счет банкнотами в 500 евро не будет взиматься комиссия.

Представитель банка Citadele Байба Абелниеце рассказала, что сейчас часть банкоматов, которым трудно распознать подделку, перестали принимать банкноты в 500 евро, но часть банкоматов способны определить подделку, поэтому продолжают принимать такие банкноты.

"Сейчас вместе с поставщиками банкоматов ищем техническое решение, которое позволит принимать банкноту в 500 евро во всех банкоматах Citadele", - пояснила Байба Абелниеце.

Руководитель по отношениям со СМИ Swedbank Кристине Якубовска сказала, что все банкоматы банка сейчас принимают банкноту в 500 евро, но Swedbank следит за ситуацией с поддельными деньгами и проводит тесты, чтобы можно было принять решение, отвечающее создавшейся ситуации.

В конце 2016 года в Латвии действовали 124 банкомата Swedbank с функцией внесения наличных, у SEB banka таких банкоматов было 73, у Citadele - 65.