Из-за повышения ставок акцизного налога в 2018 году в Латвии средняя годовая инфляция может приблизиться к 3%, прогнозируют банковские аналитики, указывая при этом на возможное увеличение контрабанды.

Так, экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш сказал агентству LETA, что планируемое повышение акциза в 2018-2019 гг. повысит инфляцию примерно на 0,2-0,3 процентного пункта, а в 2020 году - на 0,5 процентного пункта.

По нынешним прогнозам, в 2018 году инфляция в Латвии составит примерно 2%, а если будут приняты нынешние предложения о повышении ставок акцизных налогов, она может достичь 2,3%.

По его словам, самые большие опасения вызывает повышение акциза на горючее в сравнении с соседними странами. Что касается планируемого повышения акциза на табачные изделия и алкогольные напитки, оно, скорее всего, существенно не изменит положение Латвии в отношении Литвы и Эстонии, так как там тоже ожидается постепенное повышение налоговых ставок. Так что в этой сфере главной проблемой может стать контрабанда.

Младший экономист латвийского Swedbank Линда Вилдава отметила, что предложенная Минфином налоговая реформа переносит налоговое бремя с рабочей силы на потребление. Это совпадает с целью сделать налоговую систему более равноправной и дружественной росту, что следует поддержать.

По ее словам, повышение акциза несомненно отразится в повышении цен, которое "мы увидим в супермаркетах и на автозаправках". Из-за роста цен на горючее очень вероятно, что возрастут цены и на другие товары и услуги, где расходы на транспортировку составляют существенную статью расходов, но оценить этот косвенный эффект очень трудно.

Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис отметил, что планируемые изменения в налоговой системе сменят акценты, принесут выгоды, но при этом снизят доходы бюджета.

"Реформа находится в стадии разработки, есть еще много вопросов, поэтому делать окончательные выводы пока невозможно. Однако инфляция в 2018 году будет выше, чем обещают нынешние прогнозы", - считает он.

В первую очередь повышение акциза актуализирует вопрос о контрабанде, с учетом регионального контекста, указал экономист.

Как сообщалось, возникшие в результате налоговой реформы потери доходов бюджета планируется компенсировать повышением акциза на горючее, сигареты и алкоголь.