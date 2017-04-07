Банковскому сектору Латвии придется налаживать корреспондентские отношения с кредитными учреждениями мира, выполняющими перечисления в долларах, практически с нуля, сказала в интервью агентству LETA председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

"При налаживании новых корреспондентских отношений каждому банку индивидуально придется убеждать своих партнеров по сотрудничеству в том, что банк соблюдает мировые стандарты, применяя их не только к клиентам, но и к партнерам, может и хочет приспособиться ко все более жестким требованиям", - сказала председатель ассоциации.

Если нет прямых корреспондентских отношений с одним из крупных американских клиринговых банков, возможности совершения перечислений в долларах сужаются, однако проводить их можно по другим каналам, существующим в мире, что, однако, процесс усложняет и удорожает, добавила Лиепиня.

Члены ассоциации, впрочем, к таким сценариям были готовы. Уже несколько лет банки проводят консервативную политику и сокращают объемы бизнеса в сегментах с большой долей долларовых расчетов. В результате доля перечислений в долларах в последние годы в Латвии сократилась, и большая часть расчетов ведется в евро.

В настоящее время в мире сложно найти крупный банк, который расширял бы деятельность на новых рынках, пояснила она. В последние годы происходит как раз обратный процесс, и предполагается, что в ближайшее время этот процесс продолжится – банки будут сворачивать деятельность по всему миру. Эти изменения касаются не только Латвии и балтийского региона, но и всего мира.

Требования к предотвращению отмывания денег становятся все более жесткими, как и надзор за банками. Банки, проводящие международные платежи, берут на себя ответственность не только за клиента, но и за партнера, и за перечисления, осуществляемые другими банками, пояснила Лиепиня.

Она также отметила, что история с Молдавией оставила серьезный след в Латвии. Тот факт, что Латвия не смогла своевременно предотвратить прохождение большого объема финансовых средств через свои банки, подорвал репутацию страны. В этом году планируется ввести новые стандарты в отношении предотвращения отмывания денег в латвийском банковском секторе.

Во второй половине апреля представители ассоциации вместе с чиновниками отправятся в США, чтобы рассказать о том, что Латвия делает в сфере предотвращения отмывания денег и легализации незаконно полученных средств, сообщила Лиепиня.

Как сообщалось, немецкий банк Deutsche Bank, обеспечивающий проведение долларовых платежей многим латвийским кредитным учреждениям, принял решение о прекращении корреспондентских отношений с банками в Латвии.

Еще в прошлом году Deutsche Bank прекратил сотрудничество с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Теперь Deutsche Bank принял решение полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии.

В Deutsche Bank не предоставили никаких комментариев о своих планах деятельности в Латвии.