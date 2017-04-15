Граждане стран еврозоны по-прежнему хранят у себя купюры и монеты национальных валют на общую сумму в 15 млрд евро, сообщает Bloomberg.

Почти половина этой суммы приходится на немецкие марки (6,6 млрд евро), на втором и третьем месте - французские франки (1,8 млрд евро) и испанские песеты (1,6 млрд евро).

В этом списке также указана Латвии, где на руках остаются латы на сумму около 180 млн евро.

Заметим, что около трети суммы - деньги в валюту тех стран, банки которых уже не обменивают старые купюры и монеты на евро. Речь идёт, например, о Франции, Италии, Финляндии и Греции.

Евро — официальная валюта 19 стран еврозоны. Купюры и монеты были введены в обращение в 2002 году.