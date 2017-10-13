С апреля 2018 года сумма покупки, за которую можно будет рассчитаться при помощи бесконтактных карт, то есть без ввода PIN-кода, увеличивается с 10 до 25 евро, сообщили порталу Delfi в Латвийской ассоциации коммерческих банков.

Как отмечает председатель правления ассоциации Санда Лиепиня, использование бесконтактных платежных карт становится все популярнее. Только в этом году вдвое выросла средняя сумма покупок при помощи таких карт. Но средняя сумма покупок в латвийских магазинах и сфере услуг выше 10 евро, поэтому и решено увеличить лимит до 25 евро, чтобы пользователи могли чаще расплачиваться при помощи бесконтактных карт. В Литве и Эстонии аналогичное решение уже принято.

Лимит в 10 евро – самый низкий в Европе. Средняя сумма – 25 евро.

Напомним, что в Латвии бесконтактные платежные карты были внедрены четыре года назад. В настоящий момент ими пользуется около 230 000 человек, ежемесячно совершая примерно по 300 000 платежей.

Рассчитаться при помощи бесконтактной карты можно в 15 000 торговых местах по всей Латвии.