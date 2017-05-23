Цены промышленной продукции латвийских производителей в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года повысились на 2,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Цены продукции, реализованной на местном рынке, за год выросли на 2,2%, экспортной - на 2,3%, в том числе экспортируемой в страны еврозоны - на 2,2%, в страны за пределами еврозоны - на 2,3%.

Наибольшее влияние на изменение цен за год оказали повышение цен в производстве продуктов питания, пиломатериалов и деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, в сборе и утилизации бытовых отходов, переработке материалов, а также снижение цен в производстве электроэнергии, компьютеров, электронных и оптических приборов.

В апреле 2017 года по сравнению с мартом цены производителей промышленной продукции повысились на 0,1%. Цены продукции, реализованной на местном рынке, за месяц повысились на 0,5%, экспортной - снизились на 0,2%, в том числе экспортируемой в страны еврозоны - на 0,2%, в страны за пределами еврозоны - на 0,1%.

Наибольшее влияние на изменение цен производителей промпродукции за месяц оказало повышение цен в производстве продуктов питания, пиломатериалов и деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, и снижение цен в производстве электроэнергии.