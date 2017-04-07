Немецкий банк Deutsche Bank, обеспечивающий проведение долларовых платежей многим латвийским кредитным учреждениям, принял решение о прекращении корреспондентских отношений с банками в Латвии.

Еще в прошлом году Deutsche Bank прекратил сотрудничество с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Теперь Deutsche Bank принял решение полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии.

В Deutsche Bank не предоставили никаких комментариев о своих планах деятельности в Латвии.

В свою очередь представители Латвийской ассоциации коммерческих банков сообщили, что решение Deutsche Bank не повлияет на деятельность латвийских банков и пояснили, что решение немецкого кредитного учреждения может быть связано с изменением стратегии деятельности самого Deutsche Bank.