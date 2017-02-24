Вместе с тем размер вознаграждения, выплаченный персоналу, сокращался не так значительно. В 2016 году латвийские банки на эти цели израсходовали в общей сложности 202,38 млн евро, что на 1,7% или 3,51 млн евро меньше, чем в прошлом году.

В общих расходах банков доля расходов на выплату вознаграждения членам советов и правлений сократилась на 0,2 процентного пункта и составила 1,3%. В свою очередь доля расходов на выплату зарплат персоналу в общих расходах банков уменьшилась на 1,4 процентных пункта - до 17,1%.

Административные расходы банков в 2016 году выросли на 0,1% по сравнению с 2015 годом, достигнув 463,28 млн евро, а их доля в общих расходах сократилась до 39,1% (в 2015 году - 41,7%).

Общие расходы банков за девять месяцев составили 1,18 млрд евро, что на 6,6% или 59,51 млн евро больше, чем в 2015 году.

Всего в Латвии работают 23 банка, в том числе семь филиалов зарубежных кредитных учреждений.