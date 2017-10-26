Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Между тем ЕЦБ объявил о том, что объем программы выкупа активов будет снижен с текущего уровня 60 млрд евро в месяц до 30 млрд в месяц с января 2018 года. Программа продлится как минимум до сентября следующего года.

При этом в заявлении ЕЦБ отмечается, что действие программы может быть продлено, а ее объем увеличен в случае необходимости, то есть в случае ухудшения ситуации на финансовых рынках или прогноза в отношении сроков достижения таргетируемого уровня инфляции (2%).

Также Центробанк продолжит реинвестировать платежи по ценным бумагам, которые принадлежат банку и срок погашения которых истекает, в течение длительного периода.

Ставки в еврозоне также останутся на текущем уровне в течение длительного времени после окончания программы QE.

Теперь внимание участников рынка будет направлено на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 15:30.

Курс евро перешел к снижению после объявления решения ЕЦБ, и к 15:00 (по латвийскому времени) дешевеет к доллару на 0,14, до $1,1768 за евро, тогда как до этого он слабо менялся и торговался на уровне $1,1810 за евро. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подскочил на 0,6% - до 389,64 пункта.