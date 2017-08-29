""Жирных лет", какими они были раньше, уже не будет, но "новые хорошие времена" уже пришли". Мировая экономика развивается хорошо, и намного стремительнее она не будет. Инвестиции в экономику Латвии наконец растут, но все еще слабые. Без инвестиций долго развиваться мы не сможем, если не инвестируем сегодня, упустим завтрашние возможности", - сказал он.
Экономист отметил, что ВВП Латвии в первом полугодии рос очень мощно, на 4,1%. Росту экспорта способствует сильный внешний спрос, улучшение настроения и материального положения семей способствует частному потреблению.
При этом спрос на кредитование остается низким. Кажется, люди и предприятия выжидают с покупками и инвестициями. Улучшение экономического настроения, слабые инвестиции в прежние годы, разогревающийся рынок труда - все это будет способствовать спросу на кредитование. Объемы кредитования важны для развития, сказал Казакс.
Он добавил, что под влиянием внешних факторов, растущего акцизного налога и роста зарплат средняя годовая инфляция в этом году и в 2018 достигнет 3%, но затем такой высокой она уже не будет.
Экономика растет выше своего потенциала, поэтому важно сохранять дисциплину и создавать резервы, подчеркнул экономист.