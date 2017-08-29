По прогнозу аналитиков Swedbank латвийская экономика в этом и следующем году вырастет на 4-4,2%, но без инвестиций рост может остановиться, заявил главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс во время презентации макроэкономического обзора.

""Жирных лет", какими они были раньше, уже не будет, но "новые хорошие времена" уже пришли". Мировая экономика развивается хорошо, и намного стремительнее она не будет. Инвестиции в экономику Латвии наконец растут, но все еще слабые. Без инвестиций долго развиваться мы не сможем, если не инвестируем сегодня, упустим завтрашние возможности", - сказал он.

Экономист отметил, что ВВП Латвии в первом полугодии рос очень мощно, на 4,1%. Росту экспорта способствует сильный внешний спрос, улучшение настроения и материального положения семей способствует частному потреблению.

При этом спрос на кредитование остается низким. Кажется, люди и предприятия выжидают с покупками и инвестициями. Улучшение экономического настроения, слабые инвестиции в прежние годы, разогревающийся рынок труда - все это будет способствовать спросу на кредитование. Объемы кредитования важны для развития, сказал Казакс.

Он добавил, что под влиянием внешних факторов, растущего акцизного налога и роста зарплат средняя годовая инфляция в этом году и в 2018 достигнет 3%, но затем такой высокой она уже не будет.

Экономика растет выше своего потенциала, поэтому важно сохранять дисциплину и создавать резервы, подчеркнул экономист.