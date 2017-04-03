Чтобы и в среднесрочной перспективе обрабатывающая промышленность могла сохранить темпы развития, жизненно необходимо восстановление инвестиционной активности, заявил на сайте Банка Латвии "makroekonomika.lv" экономист центрального банка Игорь Касьянов.

Он отметил, что внутри обрабатывающей промышленности в феврале произошли резкие изменения - выпуск уменьшился в двух крупнейших отраслях, пищевой промышленности (-4,2%) и обработке древесины (-1%), в то же время другие отрасли стремительно развивались. "Ожидается, что в последующие месяцы развитию будут способствовать привычные отрасли", - сказал экономист.

Он отметил также, что февраль был удачным для энергетики, что связано со значительным увеличением производства электроэнергии на станциях когенерации. "Оперативные данные показывают, что результаты марта могут быть еще лучше, так что энергетика внесет относительно большой и позитивный вклад в развитие ВВП во втором квартале", - сказал Касьянов.

Касьянов добавил, что факторы со стороны спроса выглядят обнадеживающе. Как местные, так и внешние показатели настроения находятся на высоком уровне. В этом году должен укрепиться и внутренний спрос, в основном за счет строительства и в тех отраслях, которые с ним связаны - стройматериалы, добывающая промышленность.

Меньше ясности со стороны предложения. По статистике нефинансовых инвестиций, в 2016 году в обрабатывающую промышленность было инвестировано меньше всего средств за весь послекризисный период. По сравнению с 2015 годом инвестиции сократились на 27,1%, что частично связано с перерывом в освоении фондов ЕС.

Предприниматели, осознавая, что в ближайшее время фонды ЕС будут доступны, откладывают инвестиционные проекты. Инвестициям мешает и неопределенность внешней среды (санкции со стороны России, "Brexit" и выборы президента США). Это делает планирование более сложным для предприятий, работающих на экспорт. К факторам торможения относится также неясная налоговая политика и высокие энерготарифы, считает Касьянов.

Однако, несмотря на сокращение объема нефинансовых инвестиций, в последнем полугодии в Латвии открыто несколько заводов, в том числе завод пластмасс в Вентспилсе, фабрика одежды в Тукумсе, производство электроники в Вентспилсе, несколько деревообрабатывающих предприятий, отметил экономист.

Младший экономист "Swedbank" Линда Вилдава считает, что настроение в промышленности как на экспортных рынках, так и в Латвии остается положительным, что заставляет думать, что "февральское торможение" надолго не сохранится. Уже прежний опыт показывает, что в динамике отраслей обрабатывающей промышленности возможны колебания. "Долго сохранить такие темпы развития, как в конце прошлого и начале нынешнего года, будет нелегко", - заявила она.

Вилдава отметила, что цены производителей в Латвии по сравнению с остальной Европой растут медленно, но в первом квартале рост затрат на рабочую сил был одним из самых стремительных в ЕС. Если не повысится производительность, предприятия рискуют утратить конкурентоспособность или уменьшить маржу прибыли.

Экономист "DNB Banka" Петерис Страутиньш заявил, что темп прироста в обрабатывающей промышленности в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года был ниже, а в марте может быть еще ниже из-за базового эффекта, но прогноз на текущий год в целом - благоприятный.