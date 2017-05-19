Во второй половине 2016 года в Латвии электричество было 15-м в ЕС по дороговизне для домашних хозяйств, а газ - 7-м по дешевизне, причем жители Латвии платили и за электричество, и за газ больше, чем жители соседних Литвы и Эстонии, свидетельствуют данные "Eurostat".

Средняя цена за электричество для домохозяйств в Латвии составляла 16,24 евро за 100 кВт/ч и была 15-й в ЕС после Дании (30,84 евро), Германии (29,77 евро), Бельгии (17,45 евро), Португалии (23,64 евро), Италии (23,4 евро), Ирландии (23,38 евро), Испании (22,84 евро), Австрии (20,1 евро), Швеции (19,62 евро), Великобритании (18,31 евро), Греции (17,23 евро), Франции (17,11 евро), Люксембурга (16,98 евро) и Словении (16,29 евро).

Самой низкой в ЕС цена за электричество во втором полугодии прошлого года была в Болгарии (9,38 евро). В Венгрии она составляла 11,25 евро, в Литве - 11,71 евро, в Румынии - 12,33 евро, в Эстонии - 12,38 евро.

В ЕС средняя цена за электричество во второй половине 2016 года составляла 20,54 евро за 100 кВт/ч, в еврозоне - 22,04 евро.

Средняя цена за газ для домохозяйств в ЕС во второй половине 2016 года составляла 6,36 евро, в еврозоне - 7,19 евро за 100 кВт/ч.

В Латвии она составляла 4,06 евро. Меньше за газ платили жители Болгарии (3,11 евро), Румынии (3,23 евро), Эстонии (3,28 евро), Венгрии (3,6 евро), Хорватии (3,7 евро) и Литвы (3,87 евро).

Больше всего в ЕС за газ во втором полугодии прошлого года платили домохозяйства в Швеции (11,42 евро), Испании (8,57 евро), Италии (8,38 евро), Португалии (8,26 евро) и Нидерландах (8,08 евро).